Любимова (Полянина) Марья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1875 ст.
Дата смерти29.06.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.
Отец: Полянин Трофим Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Любимов Серапион Яковлевич
Отец ребёнка: Любимов Яков Нилович
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна
Отец ребёнка: Любимов Яков Нилович
Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.06.1914
Отец ребёнка: Любимов Яков Нилович
Смерть
29.06.1958
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область