Любимова (Полянина) Марья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимова (Полянина) Марья Трофимовна

Любимова (Полянина) Марья Трофимовна

avatar

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

1875 ст.

Дата смерти

29.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875 ст.

Отец: Полянин Трофим Сергеевич

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Любимов Серапион Яковлевич

Отец ребёнка: Любимов Яков Нилович

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна

Отец ребёнка: Любимов Яков Нилович

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Любимов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Любимов Яков Нилович

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.06.1958
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.