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Царевников Андрей Степанович
Царевников Андрей Степанович
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Место рождения
Красноуфимск
, Красноуфимск, Свердловская область
Дата рождения
22.12.1966
Пол
Мужской
Отец
Царевников Степан Алексеевич
1940 г.р.
Мать
Царевникова (Захарова) Лидия Фёдоровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1966
Отец:
Царевников Степан Алексеевич
Мать:
Царевникова Лидия Фёдоровна
Красноуфимск
, Красноуфимск, Свердловская область
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