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Царевников Андрей Степанович

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Место рождения

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область

Дата рождения

22.12.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1966

Отец: Царевников Степан Алексеевич

Мать: Царевникова Лидия Фёдоровна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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