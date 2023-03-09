Белозеров Илья Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1961
Приморский край, Россия
С.Амгу, запись акта №5
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белозеров Валентин Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно