Белозеров Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелозеров Илья Алексеевич

Белозеров Илья Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1961

Жена: Катаева (белозерова) Евдокия Яковлевна

Приморский край, Россия
С.Амгу, запись акта №5
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белозеров Валентин Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close