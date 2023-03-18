Письмина Агафия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1909
Отец ребёнка: Письмин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Письмин Иван Михайлович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19799041
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Письмин Александр Иванович
Отец ребёнка: Письмин Иван Михайлович
Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно