Письмина Агафия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Письмина Агафия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Письмин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Письмин Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1911

Сын: Письмин Иван Иванович

Отец ребёнка: Письмин Иван Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19799041
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Письмин Александр Иванович

Отец ребёнка: Письмин Иван Михайлович

Елизарово, Спасская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Письмин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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