Филоненко (Костенко) Светлана Анатольевна
Место рождения
Дата рождения28.01.1937
Дата смерти20.02.2017
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1937
Отец: Костенко Анатолий
Мать: Ольга Петровна
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
15.09.1957
Сын: Филоненко Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Филоненко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
30.10.1966
Сын: Филоненко Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Филоненко Владимир Николаевич
Смерть
20.02.2017
Причина смерти: Инсульт