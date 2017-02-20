Филоненко (Костенко) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Костенко) Светлана Анатольевна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

28.01.1937

Дата смерти

20.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1937

Отец: Костенко Анатолий

Мать: Ольга Петровна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1956

Муж: Филоненко Владимир Николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.09.1957

Сын: Филоненко Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Филоненко Владимир Николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.10.1966

Сын: Филоненко Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Филоненко Владимир Николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
20.02.2017
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Инсульт
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