Горбачёва Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клекнер Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Горюнов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горюнов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Горюнов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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