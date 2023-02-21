Филиппенко Сергей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенко Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.09.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1976

Сын: Филиппенко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1985

Сын: Филиппенко Константин Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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