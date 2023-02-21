Филиппенко Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1976
Сын: Филиппенко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1985
Сын: Филиппенко Константин Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности