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Паутов Яков
Паутов Яков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Паутов Сергей Яковлевич
Мать
Паутова (Серова) Светлана
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Паутов Сергей Яковлевич
Мать:
Паутова Светлана
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