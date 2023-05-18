Паутов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаутов Яков

Паутов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Паутов Сергей Яковлевич

Мать: Паутова Светлана