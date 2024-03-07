??? Фома Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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??? Фома Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1748 г.р.

Мать

1764 г.р.

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: ??? Илья Симеонов

Мать: Марфа Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: ??? Михаил Фомич

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
1832

Сын: ??? Андреян Фомич

Мать ребёнка: Матрена

Смерть
Неизвестно

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