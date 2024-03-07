??? Фома Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: ??? Илья Симеонов
Мать: Марфа Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: ??? Михаил Фомич
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
1832
Сын: ??? Андреян Фомич
Мать ребёнка: Матрена
Смерть
Неизвестно