Ружанская (Глызина) Любовь Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глызин Сергей Васильевич
Мать: Глызина Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ружанский Виктор Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ружанский Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ружанская Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно