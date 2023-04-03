Ружанская (Глызина) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ружанская (Глызина) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глызин Сергей Васильевич

Мать: Глызина Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружанский Виктор Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ружанский Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ружанская Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ружанский Виктор Александрович

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