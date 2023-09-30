Шапкина Людмила Зосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1961
Отец: Шапкин Зосим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Валериан
Визимьяры, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.04.1990
Сын: Воробьёв Максим Валерианович
Отец ребёнка: Воробьёв Валериан
Рождение ребёнка
17.08.1992
Дочь: Воробьёва Екатерина Валериановна
Отец ребёнка: Воробьёв Валериан