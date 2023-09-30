Шапкина Людмила Зосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Людмила Зосимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.
1992 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1961

Отец: Шапкин Зосим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Валериан

Визимьяры, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.04.1990

Сын: Воробьёв Максим Валерианович

Отец ребёнка: Воробьёв Валериан

Рождение ребёнка
17.08.1992

Дочь: Воробьёва Екатерина Валериановна

Отец ребёнка: Воробьёв Валериан

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