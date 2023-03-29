Курицина (Попова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицина (Попова) Марфа Алексеевна

Место рождения

.Афонино, Красноборский р-н. Северный край

Дата рождения

1886

Дата смерти

10.05.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1907 г.р.
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Добавил:

ГБ
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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

.Афонино, Красноборский р-н. Северный край
Рождение ребёнка
18.01.1907

Дочь: Меледина Агния Николаевна

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
22.07.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
01.04.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
06.06.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
21.06.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
23.01.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Рождение ребёнка
29.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицин Николай Егорович

Смерть
10.05.1941
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