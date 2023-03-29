Курицина (Попова) Марфа Алексеевна
Место рождения.Афонино, Красноборский р-н. Северный край
Дата рождения1886
Дата смерти10.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
.Афонино, Красноборский р-н. Северный край
Рождение ребёнка
18.01.1907
Дочь: Меледина Агния Николаевна
Отец ребёнка: Курицин Николай Егорович
Рождение ребёнка
22.07.1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
01.04.1915
Рождение ребёнка
06.06.1919
Рождение ребёнка
21.06.1922
Рождение ребёнка
23.01.1926
Рождение ребёнка
29.01.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1941