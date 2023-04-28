Васильченко (Минашкина) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1951
Рождение ребёнка
09.03.1976
Рождение ребёнка
29.05.1981
Рождение ребёнка
20.01.1984
Развод
2002
Явас, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Рязань, город Рязань, Рязанская область