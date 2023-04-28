Васильченко (Минашкина) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Минашкина) Мария Сергеевна

Место рождения

Секирино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.06.1951

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1951

Отец: Минашкин Сергей Фёдорович

Мать: Минашкина Анна Андреевна

Секирино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильченко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
29.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильченко Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильченко Владимир Николаевич

Развод
2002

Муж: Васильченко Владимир Николаевич

Явас, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Владимир Николаевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
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