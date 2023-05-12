Гурылева Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурылева Светлана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2012

Сын: Гурылев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.2018

Сын: Гурылев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности