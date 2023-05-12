Гурылева Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2012
Сын: Гурылев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.2018
Сын: Гурылев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности