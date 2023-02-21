Жукова (Якупова) Резида
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1970
Отец: Якупов Вакиль
Мать: Якупова Рамиля
Россия
Бракосочетание
Около 22.12.1990
Муж: Жуков Сергей
Рождение ребёнка
25.12.1991
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: Жуков Сергей
Рождение ребёнка
20.04.2003
Дочь: Кочнева Марина
Отец ребёнка: Жуков Сергей
Златоуст
Развод
Около 12.05.2012
Муж: Жуков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олеся
Отец ребёнка: Жуков Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Роман
Отец ребёнка: Жуков Сергей