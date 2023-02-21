Жукова (Якупова) Резида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Якупова) Резида

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Место рождения

Россия

Дата рождения

16.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1970

Отец: Якупов Вакиль

Мать: Якупова Рамиля

Россия
Бракосочетание
Около 22.12.1990

Муж: Жуков Сергей

Рождение ребёнка
25.12.1991

Дочь: Оксана

Отец ребёнка: Жуков Сергей

Рождение ребёнка
20.04.2003

Дочь: Кочнева Марина

Отец ребёнка: Жуков Сергей

Златоуст
Развод
Около 12.05.2012

Муж: Жуков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся

Отец ребёнка: Жуков Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Роман

Отец ребёнка: Жуков Сергей

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