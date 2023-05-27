Головин Роман Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1988
Рождение ребёнка
13.12.2009
Дочь: Головина Варвара Романовна
Мать ребёнка: Головина Юлия Юрьевна
Рождение ребёнка
17.02.2016
Сын: Головин Алексей Романович
Мать ребёнка: Головина Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Юлия Юрьевна