Головин Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Роман Владимирович

Головин Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1988

Отец: Головин Владимир Алексеевич

Мать: Головина Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.2009

Дочь: Головина Варвара Романовна

Мать ребёнка: Головина Юлия Юрьевна

Рождение ребёнка
17.02.2016

Сын: Головин Алексей Романович

Мать ребёнка: Головина Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Юлия Юрьевна