Михай (Михайла) Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор Евсевьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тит Михайлович
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Михайлова
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно