Михай (Михайла) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михай (Михайла) Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор Евсевьевич

Мать: Евдокия (Авдотья) Андреевна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тит Михайлович

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Михайлова

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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