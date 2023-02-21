Попова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1818

Сын: Попов Илья

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Попов Федор

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Попов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Федор

Смерть
Неизвестно
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