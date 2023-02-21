Попова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1818
Сын: Попов Илья
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Попов Федор
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Попов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Федор
Смерть
Неизвестно