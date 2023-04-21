Товиев Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товиев Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Товиев Алексий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.

Дочь: Товиева Анфиса Алексеевна

Мать ребёнка: Товиева София Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.

Дочь: Товиева Евлампия Алексеевна

Мать ребёнка: Товиева София Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товиева София Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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