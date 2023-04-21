Товиев Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Товиев Алексий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.
Дочь: Товиева Анфиса Алексеевна
Мать ребёнка: Товиева София Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.
Дочь: Товиева Евлампия Алексеевна
Мать ребёнка: Товиева София Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Товиева София Фёдоровна
Смерть
Неизвестно