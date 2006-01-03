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Янданова Сарюна Баировна
Янданова Сарюна Баировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.2006
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Туяна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.2006
Отец: скрыто настройками приватности
Мать:
Туяна
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