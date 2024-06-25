Хомченко (Войлокова) Вера Архиповна
Место рождения
Дата рождения30.10.1938
Дата смерти07.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1960
Беркутовский сельсовет (в Каргатском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
02.08.1964
Сын: Хомченко Илья Ильич
Отец ребёнка: Хомченко Илья Павлович
Смерть
07.06.1970