Хомченко (Войлокова) Вера Архиповна 30.10.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хомченко (Войлокова) Вера Архиповна

Место рождения

Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

30.10.1938

Дата смерти

07.06.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.10.1960

Муж: Хомченко Илья Павлович

Беркутовский сельсовет (в Каргатском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
02.08.1964

Сын: Хомченко Илья Ильич

Отец ребёнка: Хомченко Илья Павлович

Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
07.06.1970
Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

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