ПАЩЕНКО-ШУЛЬМИНСКАЯ (ПАЩЕНКО) ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПАЩЕНКО-ШУЛЬМИНСКАЯ (ПАЩЕНКО) ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА

ПАЩЕНКО-ШУЛЬМИНСКАЯ (ПАЩЕНКО) ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА

avatar

Место рождения

Могилёвский уезд, с.Сербы

Дата рождения

25.07.1879 ст.

Дата смерти

10.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879 ст.

Отец: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Мать: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Могилёвский уезд, с.Сербы
Бракосочетание
Около 1919

Муж: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

г.Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
1920

Сын: Шульминский ЮРИЙ (Ежи) АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Смерть
10.09.1972
г.Львов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close