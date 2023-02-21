ПАЩЕНКО-ШУЛЬМИНСКАЯ (ПАЩЕНКО) ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА
Место рожденияМогилёвский уезд, с.Сербы
Дата рождения25.07.1879 ст.
Дата смерти10.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879 ст.
Отец: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Мать: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Могилёвский уезд, с.Сербы
Бракосочетание
Около 1919
г.Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шульминский ЮРИЙ (Ежи) АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Шульминский АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Смерть
10.09.1972
г.Львов