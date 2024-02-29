Иванова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Андреевич

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