Иванова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно