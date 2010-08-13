Абрамов Алексей Гаврилович
Место рожденияPustoshki, Kaluga Oblast Russia
Дата рождения12.12.1931
Дата смерти13.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931
Отец: Абрамов Гавриил Иванович
Мать: Абрамова Анна Петровна
Pustoshki, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
28.03.1959
Дочь: Иванова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Жаковская Александра Константиновна
калуга, Калужская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Смерть
13.08.2010
Салтыкова-Щедрина, 74, , , калуга, Калужская обл. Russian Federation
Похороны
Неизвестно
248926 литвиново, Калужская обл. Russian Federation