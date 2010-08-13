Абрамов Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Алексей Гаврилович

Место рождения

Pustoshki, Kaluga Oblast Russia

Дата рождения

12.12.1931

Дата смерти

13.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1931

Отец: Абрамов Гавриил Иванович

Мать: Абрамова Анна Петровна

Pustoshki, Kaluga Oblast Russia
Рождение ребёнка
28.03.1959

Дочь: Иванова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Жаковская Александра Константиновна

калуга, Калужская обл. Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий
Смерть
13.08.2010
Салтыкова-Щедрина, 74, , , калуга, Калужская обл. Russian Federation
Похороны
Неизвестно
248926 литвиново, Калужская обл. Russian Federation
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