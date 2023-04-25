Агапiя Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1899 ст.
Сын: Илья Григорьев
Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев
Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев
Рождение ребёнка
1906
Сын: Григорьев Пантелей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев
Рождение ребёнка
20.11.1909 ст.
Дочь: Варвара Григорьева
Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев
Восприемники той же деревни Василия Михайлова жена Анисия Терентьева. Крестили 21 ноября 1909 года в Христорождественской церкви села Арино.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - -
Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев
Смерть
Неизвестно