Агапiя Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапiя Афанасьева

Агапiя Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1899 ст.

Сын: Илья Григорьев

Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев

Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Григорьев Пантелей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев

Рождение ребёнка
20.11.1909 ст.

Дочь: Варвара Григорьева

Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев

Восприемники той же деревни Василия Михайлова жена Анисия Терентьева. Крестили 21 ноября 1909 года в Христорождественской церкви села Арино.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - -

Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорiй Игнатьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close