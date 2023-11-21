Свидерский Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свидерский Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.2009

Сын: Свидерский Никита Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2012

Дочь: Свидерская Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.10.2012

Дочь: Свидерская Анна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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