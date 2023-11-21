Свидерский Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.2009
Сын: Свидерский Никита Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2012
Дочь: Свидерская Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2012
Дочь: Свидерская Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности