Аксёнова (Архипова) Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова (Архипова) Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

31.12.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Архипов Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1867

Муж: Аксёнов Яков Андреевич

Рождение ребёнка
24.01.1871

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Аксёнов Яков Андреевич

с Бочиха
Рождение ребёнка
19.12.1873

Дочь: Евлинья Яковлева

Отец ребёнка: Аксёнов Яков Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Аксёнов Яков Андреевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
31.12.1899
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