Аксёнова (Архипова) Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти31.12.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Архипов Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1867
Рождение ребёнка
24.01.1871
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Аксёнов Яков Андреевич
с Бочиха
Рождение ребёнка
19.12.1873
Дочь: Евлинья Яковлева
Отец ребёнка: Аксёнов Яков Андреевич
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Аксёнов Яков Андреевич
Смерть
31.12.1899