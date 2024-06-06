Яско Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯско Евдокия

Яско Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яско Владимир

Отец ребёнка: Яско Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унукович (Яско) Людмила

Отец ребёнка: Яско Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яско) Валентина

Отец ребёнка: Яско Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яско Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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