Яско Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яско Владимир
Отец ребёнка: Яско Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унукович (Яско) Людмила
Отец ребёнка: Яско Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яско) Валентина
Отец ребёнка: Яско Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яско Дмитрий
Смерть
Неизвестно