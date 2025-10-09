Лобачева (Быстриченко) Тамара Алексеевна
женский, родилась 16.07.1940, село Рублевка, Амурская область
Супруги
Лобачев Станислав Серафимович20.05.1937 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
село Рублевка, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1961
Кемеровская область, Таштагол
Рождение ребёнка
17.06.1966
Кемеровская область, Таштагол
Рождение ребёнка
04.06.1977
Хабаровский край, поселок Мухен