Лобачева (Быстриченко) Тамара Алексеевна 16.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобачева (Быстриченко) Тамара Алексеевна

Автор
АС
Стрежбецкая - Смагина А.

женский, родилась 16.07.1940, село Рублевка, Амурская область

Супруги
Лобачев Станислав Серафимович20.05.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

село Рублевка, Амурская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Станислав Серафимович

Рождение ребёнка
25.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобачев Станислав Серафимович

Кемеровская область, Таштагол

Рождение ребёнка
17.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобачев Станислав Серафимович

Кемеровская область, Таштагол

Рождение ребёнка
04.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобачев Станислав Серафимович

Хабаровский край, поселок Мухен

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