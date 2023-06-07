Агапия Поликарпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1850 и 1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Настасья Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
?.03.1872
Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Василий Андреев
Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Никифор Андреев
Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869