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Агапия Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1850 и 1853

Муж: Мельников Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Настасья Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
?.03.1872

Сын: Мельников Андрей Андреев

Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Василий Андреев

Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Никифор Андреев

Отец ребёнка: Мельников Андрей Алексеев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная г-д Вейденгаммер
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869