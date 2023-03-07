Огарев Николай Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огарев Николай Платонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.12.1813

Дата смерти

12.06.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1813 по 1815
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1815 по 1820
Старое Акшино, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1820 по 1835
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1835 по 1839
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1840 по 1846
Берлин, Германия
Место жительства
С 1846 по 1850
Старое Акшино, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1850 по 1855
Проломиха, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1856 по 1865
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1865 по 1873
Женева, Швейцария
Место жительства
С 1873 по 1877
Лондон, Великобритания
Смерть
12.06.1877
Гринвич, Лондон, Великобритания
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