Ухачев Петр Ильин
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Илья Ефимов
Мать: Анна Павлова
Рождение ребёнка
14.10.1918
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Ухачева Параскева Егорова
Рождение ребёнка
01.06.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ухачева Параскева Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно