Ухачев Петр Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУхачев Петр Ильин

Ухачев Петр Ильин

Место рождения

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Илья Ефимов

Мать: Анна Павлова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1918

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Ухачева Параскева Егорова

Рождение ребёнка
01.06.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ухачева Параскева Егорова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ухачева Параскева Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close