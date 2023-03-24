Божедомова (Ларичева) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожедомова (Ларичева) Анна Афанасьевна

Божедомова (Ларичева) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1901

Дата смерти

18.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1901

Отец: Ларичев Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1924

Дочь: Джабарова Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
05.02.1927

Дочь: Тихонова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
25.09.1936

Сын: Божедомов Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
17.07.1940

Дочь: Митрофанова Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
04.04.1943

Сын: Божедомов Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божедомов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божедомов Дмитрий Никифорович

Смерть
18.10.1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close