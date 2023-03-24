Божедомова (Ларичева) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1901
Дата смерти18.10.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1901
Отец: Ларичев Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1924
Дочь: Джабарова Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
05.02.1927
Дочь: Тихонова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
25.09.1936
Сын: Божедомов Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
17.07.1940
Дочь: Митрофанова Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
04.04.1943
Сын: Божедомов Виктор Дмитриевич
Отец ребёнка: Божедомов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божедомов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1987