Долгова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Гавриил Иванович

Мать: Усова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виталина

Отец ребёнка: Долгов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Отец ребёнка: Долгов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова Вита

Отец ребёнка: Долгов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Василий

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