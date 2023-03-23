Долгова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Гавриил Иванович
Мать: Усова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виталина
Отец ребёнка: Долгов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Отец ребёнка: Долгов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова Вита
Отец ребёнка: Долгов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгов Василий