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Шепелева Федора Даниловна

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Место рождения

Воронок, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронок, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Шепелев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шепелев Федор Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шепелев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Шепелев Федор Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шепелев Иван Федорович

Отец ребёнка: Шепелев Федор Фролович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Федор Фролович

Смерть
Неизвестно
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