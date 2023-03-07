Шепелева Федора Даниловна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Шепелев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Шепелев Федор Фролович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Шепелев Федор Фролович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Шепелев Федор Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно