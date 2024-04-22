Головнёва (Казакевич) Устиния Никоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Бракосочетание
22.01.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.
Дочь: Головнёва Маланья Архиповна
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Рождение ребёнка
25.10.1902 ст.
Дочь: Головнёва Прасковья Архиповна
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Рождение ребёнка
17.08.1905 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Рождение ребёнка
06.08.1908 ст.
Дочь: Головнёва Евдокия Архиповна
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Рождение ребёнка
22.12.1910 ст.
Дочь: Головнёва Анастасия Архиповна
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.
Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич
Смерть
Неизвестно