Головнёва (Казакевич) Устиния Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головнёва (Казакевич) Устиния Никоновна

Место рождения

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Казакевич Никон Герасимович

Мать: Казакевич Елизавета Борисовна

Сухарево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.01.1896 ст.

Муж: Головнёв Архип Федосеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1896 ст.

Сын: Головнёв Павел Архипович

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1899 ст.

Дочь: Головнёва Маланья Архиповна

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1902 ст.

Дочь: Головнёва Прасковья Архиповна

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1905 ст.

Сын: Головнёв Мирон Архипович

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1908 ст.

Дочь: Головнёва Евдокия Архиповна

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1910 ст.

Дочь: Головнёва Анастасия Архиповна

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.02.1913 ст.

Сын: Головнёв Иван Архипович

Отец ребёнка: Головнёв Архип Федосеевич

Букарево 1-е, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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