Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякишева (Поварова) Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Поваров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Поваров Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова (Поварова) Василиса Егоровна

Отец ребёнка: Поваров Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поваров Егор

Смерть
Неизвестно

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