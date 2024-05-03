Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мякишева (Поварова) Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Поваров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Поваров Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова (Поварова) Василиса Егоровна
Отец ребёнка: Поваров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поваров Егор
Смерть
Неизвестно