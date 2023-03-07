Семко (Ревина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семко (Ревина) Мария Петровна

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Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1986

Отец: Ревин Пётр Петрович

Мать: Ревина Татьяна Андреевна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
26.08.2006

Муж: Семко Владимир Александрович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.2008

Сын: Семко Светозар Владимирович

Отец ребёнка: Семко Владимир Александрович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.04.2012

Дочь: Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Семко Владимир Александрович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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