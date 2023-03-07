Семко (Ревина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения13.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1986
Отец: Ревин Пётр Петрович
Мать: Ревина Татьяна Андреевна
Бракосочетание
26.08.2006
Рождение ребёнка
05.01.2008
Сын: Семко Светозар Владимирович
Отец ребёнка: Семко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
13.04.2012
Дочь: Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Семко Владимир Александрович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно