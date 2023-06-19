Бабаев Савелий Савельев
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Бабаев Савелий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бабаев Ефим Савельев
Мать ребёнка: Бабаева Февронья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно