Бабаев Савелий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаев Савелий Савельев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Бабаев Савелий Степанович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Бабаев Ефим Савельев

Мать ребёнка: Бабаева Февронья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Февронья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно