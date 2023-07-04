Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Даниловна
Отец ребёнка: Данила Макарович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Афимья Даниловна
Отец ребёнка: Данила Макарович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Груздева Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Данила Макарович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сосипатр Данилович
Отец ребёнка: Данила Макарович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Данила Макарович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Степан Данилович
Отец ребёнка: Данила Макарович
Работа или профессия
Неизвестно