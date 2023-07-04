Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Даниловна

Отец ребёнка: Данила Макарович

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Афимья Даниловна

Отец ребёнка: Данила Макарович

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Груздева Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Данила Макарович

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сосипатр Данилович

Отец ребёнка: Данила Макарович

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Данила Макарович

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Степан Данилович

Отец ребёнка: Данила Макарович

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно