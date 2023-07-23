(Соболева) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соболев Константин Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Щербаков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий сын Надежды Соболевой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна дочь Надежды Соболевой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор сын Надежды Соболевой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Александр/ра Константинович/на
Смерть
Неизвестно