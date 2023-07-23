(Соболева) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соболева) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Константин Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Щербаков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Щербаков Фёдор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий сын Надежды Соболевой

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна дочь Надежды Соболевой

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор сын Надежды Соболевой

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Александр/ра Константинович/на

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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