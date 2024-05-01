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Субботин ? Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Суботин Алексей Ларионович

Мать: Суботина Мавра Власовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876

Сын: Субботин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Субботина) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Субботина) ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Субботин ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Субботина) ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1897

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