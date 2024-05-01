Субботин ? Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Субботин ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1880
Рождение ребёнка
1884
Сын: Субботин ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Смерть
После 1897