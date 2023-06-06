Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1884

Дата смерти

14.05.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

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ЛТ
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Место
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Рождение
28.02.1884

Отец: не указан

Мать: Елена Петрова

Смерть
14.05.1885