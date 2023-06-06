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Евдокия
Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1884
Дата смерти
14.05.1885
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Елена Петрова
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1884
Отец: не указан
Мать:
Елена Петрова
Смерть
14.05.1885
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