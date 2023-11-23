Орликов Марк Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Орликов Марк Михайлович (1811 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что дьяческий сын. Исключен из нижнего отделения уездного училища, а 8 августа 1830 года преосвященным архи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орликова Фавста Иванова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Орликова Фавста Иванова
Орликов Василий Маркович (1841 — ?) Родился в семье пономаря села Маркова1 Ярославского уезда Марка Орликова. В 1860 году исключен из Ярославской духовной семинарии за малоуспешностью. Был послушником... Показать все
Смерть
Неизвестно