Орликов Марк Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орликов Марк Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Орликов Марк Михайлович (1811 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что дьяческий сын. Исключен из нижнего отделения уездного училища, а 8 августа 1830 года преосвященным архи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орликова Фавста Иванова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Орликов Василий Марков

Мать ребёнка: Орликова Фавста Иванова

Орликов Василий Маркович (1841 — ?) Родился в семье пономаря села Маркова1 Ярославского уезда Марка Орликова. В 1860 году исключен из Ярославской духовной семинарии за малоуспешностью. Был послушником... Показать все
Смерть
Неизвестно

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