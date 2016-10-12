Вислогузов Александр Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВислогузов Александр Нестерович

Вислогузов Александр Нестерович

Место рождения

Село Гороховка

Дата рождения

15.07.1936

Дата смерти

12.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936

Отец: Вислогузов Нестер Петрович

Мать: Вислогузова Феврония Яковлевна

Село Гороховка
Бракосочетание
05.02.1961

Жена: Вислогузова Мария Абрамовна

Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1961

Дочь: Вислогузова Нина Александоана

Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
26.10.1963

Дочь: Вислогузова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
25.07.1968

Дочь: Вислогузова Галина Александровна

Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна

Малая Уря, Канского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
20.03.1973

Дочь: Вислогузова Елена Александровна

Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.07.1975

Сын: Вислогузов Иван Александрович

Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна

Малая Уря, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
12.10.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close