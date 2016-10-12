Вислогузов Александр Нестерович
Место рожденияСело Гороховка
Дата рождения15.07.1936
Дата смерти12.10.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1936
Село Гороховка
Бракосочетание
05.02.1961
Гороховка, Верхнемамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1961
Дочь: Вислогузова Нина Александоана
Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
26.10.1963
Дочь: Вислогузова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
25.07.1968
Дочь: Вислогузова Галина Александровна
Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна
Малая Уря, Канского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
20.03.1973
Дочь: Вислогузова Елена Александровна
Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна
Рождение ребёнка
29.07.1975
Сын: Вислогузов Иван Александрович
Мать ребёнка: Вислогузова Мария Абрамовна
Смерть
12.10.2016