Косыгин Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1904
Дата смерти18.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904
Смерть
18.12.1980
Место жительства
По 1980