Косыгин Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосыгин Алексей Николаевич

Косыгин Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.02.1904

Дата смерти

18.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.12.1980
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1980
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close