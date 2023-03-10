Энгельгардт Роман Альфонсович
Место рожденияВайсензе, Германия
Дата рождения20.01.1847
Дата смерти01.10.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1847
Вайсензе, Германия
Бракосочетание
13.07.1875
Супруг(-а): Елизавета Петровна бар. Энгельгардт (Оленина)
Работа или профессия
Неизвестно
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Работа или профессия
Неизвестно
отст. ротм. л.-гв. Гусарского полка, затем офицер корпуса жандармов
Смерть
01.10.1915