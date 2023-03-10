Энгельгардт Роман Альфонсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнгельгардт Роман Альфонсович

Энгельгардт Роман Альфонсович

avatar

Место рождения

Вайсензе, Германия

Дата рождения

20.01.1847

Дата смерти

01.10.1915

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1847

Отец: Бар. Энгельгардт Альфонс Семенович

Мать: Von Engelhardt (Ольга Егоровна)

Вайсензе, Германия
Бракосочетание
13.07.1875

Жена: Дмитриева-Мамонова Елизавета Петровна

Супруг(-а): Елизавета Петровна бар. Энгельгардт (Оленина)
Работа или профессия
Неизвестно
. . .-.
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
отст. ротм. л.-гв. Гусарского полка, затем офицер корпуса жандармов
Смерть
01.10.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close