Смолякова Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолякова Акилина Ивановна

Смолякова Акилина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1905

Дочь: Смолякова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Смоляков Николай Никифорович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
20.08.1907

Дочь: Смолякова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Смоляков Николай Никифорович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Смолякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Смоляков Николай Никифорович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Николай Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close