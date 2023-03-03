Смолякова Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1905
Дочь: Смолякова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Смоляков Николай Никифорович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1905
Рождение ребёнка
20.08.1907
Дочь: Смолякова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Смоляков Николай Никифорович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1907
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Смолякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Смоляков Николай Никифорович
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно