Петухов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1965

Дочь: Трофимова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Петухова Лидия Пантелеймоновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Петухов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Петухова Лидия Пантелеймоновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Лидия Пантелеймоновна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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