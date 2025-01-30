Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1995
Дочь: (Сахарова) Валерия Андреевна
Отец ребёнка: Сахаров Андрей Борисович
Рождение ребёнка
15.03.2004
Сын: Сахаров Ярослав Андреевич
Отец ребёнка: Сахаров Андрей Борисович
Москва, город федерального значения Москва