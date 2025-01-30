Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна 13.02.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сахарова (Пышненко) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

13.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1971

Отец: Пышненко Юрий Яковлевич

Мать: Пышненко (Мосиенко) Нина Сергеевна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Андрей Борисович

Рождение ребёнка
24.01.1995

Дочь: (Сахарова) Валерия Андреевна

Отец ребёнка: Сахаров Андрей Борисович

Рождение ребёнка
15.03.2004

Сын: Сахаров Ярослав Андреевич

Отец ребёнка: Сахаров Андрей Борисович

Москва, город федерального значения Москва

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